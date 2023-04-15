حماس كبير في أبرز صور فوز الأهلي بكأس مصر لكرة اليد ضد سبورتنج

السبت، 15 أبريل 2023 - 01:22

أبرز صور من تتويج الأهلي بكأس مصر لكرة اليد بعد الفوز على سبورتنج في صالة أكتوبر الدولية بنتيجة 32-22.
الأهلي سبورتنج كرة يد
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