إصابة مبكرة واحتفال ملغي في أبرز صور فوز الأهلي على فاركو

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 23:16

أبرز صور من انتصار الأهلي على فاركو بثلاثة أهداف دو رد اليوم الجمعة في استاد القاهرة في الجولة 25 من الدوري المصري.
الأهلي فاركو الدوري المصري
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