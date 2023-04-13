حسرة دي خيا وإصابات كثيرة في تعادل مانشستر يونايتد وإشبيلية

الخميس، 13 أبريل 2023 - 23:18

أبرز صور تعادل مانشستر يونايتد وإشبيلية بهدفين لمثلهما في ملعب أولد ترافورد في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
مانشستر يونايتد إشبيلية الدوري الأوروبي
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