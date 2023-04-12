قذيفة بن ناصر في أبرز صور فوز ميلان على نابولي

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 22:02

أبرز صور من مباراة ميلان ونابولي التي أقيمت في ملعب سان سيرو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الروسونيري بهدف دون رد.
ميلان نابولي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
ثلاثية نارية ضمن أبرز صور مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ صلاح يسجل ويهدر في أبرز صور تعادل ليفربول وأرسنال تشوكويزي وفيني وموراليس في أبرز صور فوز فياريال على ريال مدريد ثنائية هالاند وإبداع دي بروين في أبرز صور مباراة مانشستر سيتي وساوثامبتون مكتوميناي الطائر في أبرز صور انتصار مانشستر يونايتد على إيفرتون هاتريك ورباعية ضمن أبرز صور كلاسيكو الكأس بين برشلونة وريال مدريد احتفالات بلا أهداف في أبرز صور تعادل تشيلسي وليفربول ثنائية وسيطرة تامة في أبرز صور مباراة نيوكاسل ومانشستر
أخر الأخبار
بن ناصر: نفذنا ما طلبه المدرب ضد نابولي.. وندم وحيد 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
البنك الأهلي يعلن عودة كريم حسن شحاتة 16 دقيقة | الدوري المصري
أبو عبلة يكشف تفاصيل إصابات الأهلي.. وسبب غياب بيرسي تاو 18 دقيقة | الكرة المصرية
تساوى مع حسام حسن.. سمير فكري رجل مباراة الداخلية وسيراميكا كليوباترا 28 دقيقة | الدوري المصري
أبرزهم شيكابالا.. في الجول يكشف سبب 8 غيابات لـ الزمالك أمام حرس الحدود 33 دقيقة | الدوري المصري
أنشيلوتي: سنلعب مباراة العودة ضد تشيلسي وكأن النتيجة تعادل سلبي 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ملوك التعادلات.. الداخلية وسيراميكا يتقاسمان النقاط 42 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك – غياب شيكابالا وعمرو السيسي.. واستمرار تواجد ناصر منسي وبلحاج ضد حرس الحدود 43 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 2 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 3 "لن أختار فريقي من أجل الدفاع".. كيف يلعب أوسوريو مدرب الزمالك الجديد 4 في الجول يكشف أفراد الجهاز الفني لقيادة الزمالك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي