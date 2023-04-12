قذيفة بن ناصر في أبرز صور فوز ميلان على نابولي
الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 22:02
أبرز صور من مباراة ميلان ونابولي التي أقيمت في ملعب سان سيرو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الروسونيري بهدف دون رد.
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