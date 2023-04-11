ثلاثية نارية ضمن أبرز صور مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 21:40

ثلاثية نارية ضمن أبرز صور مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ
مانشستر سيتي بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا في أوروبا
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