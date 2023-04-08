مكتوميناي الطائر في أبرز صور انتصار مانشستر يونايتد على إيفرتون
السبت، 08 أبريل 2023 - 15:17
أبرز صور من انتصار مانشستر يونايتد على إيفرتون اليوم السبت في ملعب أولد ترافورد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي بهدفين دون رد.
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