هدف بعد 13 ثانية ضمن أبرز صور المصري والزمالك

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 21:49

هدف بعد 13 ثانية ضمن أبرز صور المصري والزمالك
الزمالك المصري الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
احتفال عبد الله السعيد في أبرز صور فوز بيراميدز على فيوتشر ثلاثة أهداف في أبرز صور فوز الأهلي على الهلال السوداني تعادل سلبي ضمن أبرز صور فاركو وأسوان احتفال بلحاج ومنسي في أبرز صور الزمالك والمريخ فوز ثانٍ على التوالي ضمن أبرز صور إنبي والبنك الأهلي أبرز صور تعادل المقاولون وسيراميكا السلبي 4 أهداف في شوط واحد ضمن أبرز صور سموحة والإسماعيلي طفل يقتحم الملعب وثلاثة أهداف في أبرز صور فوز البنك الأهلى على الزمالك
أخر الأخبار
محمود البنا يدير لقاء الأهلي وغزل المحلة في الدوري 35 دقيقة | الدوري المصري
أسرع هدف عكسي في الدوري.. بوبكر يهز يسجل لـ الزمالك بالخطأ بعد 13 ثانية 48 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - المصري (1) (2) الزمالك.. رأسيات خضراء دون أهداف ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري السعودي-الاتحاد (2)-(0) ضمك.. النصر (1)-(0) العدالة.. بداية الشوط الثاني ساعة | السعودية
تشكيل المصري - دغموم والجلاسي يقودان الهجوم ضد الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - رشيد أساسي مع الداخلية.. وسيف تيري يقود فاركو في غياب ثنائي الهجوم ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0) - (0) ليفربول.. هدف غير محتسب لهافيرتز ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - ثنائي في هجوم أسوان.. وبواتينج يقود سموحة بدلا من حسام حسن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف فيوتشر بعد شكوى بيراميدز