احتفالات ليفاندوفسكي وفاتي في فوز برشلونة على إلتشي (الدوري الإسباني)

السبت، 01 أبريل 2023 - 22:55

احتفالات ليفاندوفسكي وفاتي في فوز برشلونة على إلتشي (الدوري الإسباني)
برشلونة إلتشي روبرت ليفاندوفسكي أنسو فاتي الدوري الإسباني
نرشح لكم
الظهور الأول لـ توماس توخيل في أبرز صور فوز بايرن ميونيخ على دورتموند خمسة أهداف وعودة قوية لجيسوس ضمن أبرز صور مباراة أرسنال وليدز هدف صلاح.. ورباعية كبيرة في أبرز صور انتصار سيتي على ليفربول أبرز صور مباراة إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي إثارة كبيرة في أبرز صور فوز برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو أهداف رائعة في أبرز صور فوز أرسنال على كريستال بالاس خطوط أوسيمين للطيران في أبرز صور انتصار نابولي على فرانكفورت صراعات صلاح في أبرز صور خسارة ليفربول أمام ريال مدريد
أخر الأخبار
الخطيب يشكر الدولة المصرية ويشيد بالجماهير عقب الفوز على الهلال 16 دقيقة | الكرة المصرية
الإياب كما الذهاب.. يوفنتوس ينتصر على هيلاس فيرونا بهدف مويس كين 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الحفيظ: دور المجموعات مرحلة وانتهت.. الآن سنركز على مواجهة المحلة ثم بيراميدز 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
العامري فاروق: عودة الروح للرياضة وأشكر الجميع على المظهر المشرف 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
سعد شلبي: الأهلي أحسن استضافة الهلال بشهادة السفير السوداني 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب الهلال: الواقع أصبح صعبا مع هذا العدد من جماهير الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
للمرة الـ 27.. الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء