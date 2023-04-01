جماهير الأهلي تملأ استاد القاهرة قبل مواجهة الهلال

السبت، 01 أبريل 2023 - 19:16

جماهير الأهلي تملأ استاد القاهرة قبل مواجهة الهلال
الأهلي الهلال دوري أبطال إفريقيا
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