هدف صلاح.. ورباعية كبيرة في أبرز صور انتصار سيتي على ليفربول
السبت، 01 أبريل 2023 - 14:27
أبرز صور من انتصار مانشستر سيتي على ليفربول بأربعة أهداف لهدف في ملعب الاتحاد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.
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