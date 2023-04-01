هدف صلاح.. ورباعية كبيرة في أبرز صور انتصار سيتي على ليفربول

السبت، 01 أبريل 2023 - 14:27

أبرز صور من انتصار مانشستر سيتي على ليفربول بأربعة أهداف لهدف في ملعب الاتحاد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.
مانشستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي صلاح
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