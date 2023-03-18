احتفال مصطفى سعد في أبرز صور مباراة مصر الأولمبي والسودان

3 أهداف ضمن أبرز صور فوز مصر الأولمبي على الجابون وديا

دعم جماهيري في صور فوز مصر على المغرب ببطولة العالم لكرة اليد

ثنائية رائعة ضمن أبرز صور مصر وبلجيكا وديا

أبرز صور مران منتخب مصر الأول في الكويت

اليوم الأخير من المعسكر الأول لـ مران منتخب مصر