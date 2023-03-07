ثلاثة أهداف وإثارة كبيرة في أبرز صور مباراة الزمالك والترجي

هدف سريع وبداية قندوسي في أبرز صور فوز الأهلي على القطن

عناق فيريرا وباتشيكو في أبرز صور تعادل بيراميدز والزمالك

تعادل قاتل ضمن أبرز صور الأهلي والداخلية

احتفال وطرد مروان حمدي في أبرز صور المصري وإنبي

عودة الونش وفتوح في أبرز صور مران الزمالك

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