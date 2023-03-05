سباعية الطوفان في أبرز صور مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

الأحد، 05 مارس 2023 - 19:49

سباعية الطوفان في أبرز صور مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد
ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مشاركة مصطفى محمد في أبرز صور فوز باريس على نانت ثاني أسرع أهداف البريميرليج في أبرز صور أرسنال وبورنموث هدف في أبرز صور الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة أبزر صور ليفربول ضد ولفرهامبتون جوائز وأهداف قاتلة في أبرز صور فوز مانشستر يونايتد على وست هام 4 أهداف بشوط واحد من الدربي في أبرز صور يوفنتوس وتورينو أبرز صور حفل جوائز الأفضل من فيفا أبرز صور مباراة ألميريا وبرشلونة
أخر الأخبار
جاكبو: هذا هدفي المفضل أمام مانشستر يونايتد.. سجلنا سباعية ولكن 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تين هاج بعد السباعية: محبط وغاضب.. هذا ليس مانشستر يونايتد 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بالأرقام - ليلة صلاح وشواهد غير مسبوقة في أكبر هزيمة لـ يونايتد منذ 92 عاما 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هندرسون: صلاح يكرس حياته لأجل كرة القدم 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح بعد السباعية: إنه أحد أجمل أيام حياتي أن أصبح الهداف التاريخي لليفربول 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الرابعة من أصل 9.. مصطفى زيكو رجل مباراة الحدود وسيراميكا 31 دقيقة | الدوري المصري
تشافي: يجب أن نتعلم كيف ننهي المباريات.. وطرد أراوخو صحيحا 38 دقيقة | الدوري الإسباني
كارثة لم تحدث منذ 115 عاما.. صلاح التاريخي يقود ليفربول لإذلال يونايتد بالسبعة 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية 2 جوائز الأفضل - تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي العالم 3 أحمد مرتضى: لا توجد مشاكل في الزمالك وأطمئن الجميع.. وموعد عودة رئيس النادي 4 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز