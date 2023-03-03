عناق فيريرا وباتشيكو في أبرز صور تعادل بيراميدز والزمالك

الجمعة، 03 مارس 2023 - 19:15

عناق فيريرا وباتشيكو في أبرز صور تعادل بيراميدز والزمالك
بيراميدز الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
تعادل قاتل ضمن أبرز صور الأهلي والداخلية احتفال وطرد مروان حمدي في أبرز صور المصري وإنبي عودة الونش وفتوح في أبرز صور مران الزمالك صراعات قوية في أبرز صور فوز أسوان على غزل المحلة أبرز صور خسارة الزمالك أمام الترجي تعادل سلبي جديد في أبرز صور المصري وبيراميدز تعادل سلبي وركلة جزاء مهدرة ضمن أبرز صور المقاولون وفيوتشر أمم إفريقيا تحت 20 عاما | زيارة وزير الرياضة وروي فيتوريا لمنتخب الشباب
أخر الأخبار
مساعد جوارديولا: يحلم بالتدريب في إيطاليا 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
تونس إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب بعد مباراة مجنونة أمام الكونغو 23 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
مؤتمر فيريرا: لا يمكن إقحام الصفقات مباشرة.. وهناك أمور لم تكن تحدث مع اللاعبين سابقا 42 دقيقة | الدوري المصري
هدف تم إبعاده على الخط.. ماذا قدم رونالدو أمام الباطن 44 دقيقة | السعودية
ثلاثية بعد الـ 90.. النصر يهزم الباطن بمشاركة رونالدو ويسترد صدارة الدوري السعودي 51 دقيقة | السعودية
مؤتمر باتشيكو: نقطة سلبية وحيدة ضد الزمالك.. وهذا سبب خروج فتحي في الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
خلفا للبنزرتي.. مولودية الجزائر يتعاقد مع باتريس بوميل ساعة | الوطن العربي
للمرة الثالثة.. عبد الله السعيد رجل مباراة بيراميدز أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 3 الصعود الثاني في المجلس.. من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لنادي الزمالك 4 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية