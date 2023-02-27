محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
كأس مصر 2022
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا
الدوري السعودي للمحترفين
كأس الكونفدرالية
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
الكرة المصرية
الكرة الأوروبية
الكرة الإفريقية
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا
منتخب مصر
رياضات أخرى
كرة سلة
كرة يد
الدرجة الثانية
الوطن العربي
المحترفون
آسيا
أمريكا
كأس العالم للأندية
NBA
السعودية
كأس الأمم الإفريقية للشباب
أقسام خاصة
ميركاتو
تحقيق في الجول
تقرير في الجول
تحليل في الجول
حكايات في الجول
كويز في الجول
فيديو في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
رياضات أخرى
Menu
الدوري المصري
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
صراعات قوية في أبرز صور فوز أسوان على غزل المحلة
الإثنين، 27 فبراير 2023 - 16:57
صراعات قوية في أبرز صور فوز أسوان على غزل المحلة
صراعات قوية في أبرز صور فوز أسوان على غزل المحلة
الدوري المصري
أسوان
غزل المحلة
نرشح لكم
تعادل سلبي جديد في أبرز صور المصري وبيراميدز
تعادل سلبي وركلة جزاء مهدرة ضمن أبرز صور المقاولون وفيوتشر
إثارة الدقائق الأخيرة ضمن أبرز صور الإسماعيلي وغزل المحلة
ثلاثة أهداف واحتفالات في أبرز صور مباراة أسوان والأهلي
أخر الأخبار
مران الأهلي - محاضرة فنية من كولر قبل مباراة الداخلية
دقيقة |
الدوري المصري
التشكيل – وادي يقود هجوم الجيش.. وتبديلات في الاتحاد السكندري
24 دقيقة |
الدوري المصري
معلول خلال زيارة منتخب تونس للشباب: تأخرت لهذا السبب.. والروح والجودة حاضران
42 دقيقة |
كأس الأمم الإفريقية للشباب
مدرب جمهورية شبين لـ في الجول: لاعبو الفريق رفضوا التدريب بسبب المستحقات
45 دقيقة |
الدرجة الثانية
جوتا: جمهور أنفيلد يساعد ليفربول في تحقيق الفوز
46 دقيقة |
الدوري الإنجليزي
عودة بعد غياب والأصغر في الموسم.. أسوان يقهر المحلة في ملعبه
ساعة |
الدوري المصري
السادس على التوالي.. أوباما يشارك في انتصار الحزم على هجر بـ الدرجة الثانية السعودية
ساعة |
السعودية
روبرتسون: هذه هي فرص ليفربول في التواجد بالمراكز الـ4 الأولى
ساعة |
الدوري الإنجليزي
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
معلول خلال زيارة منتخب تونس للشباب: تأخرت لهذا السبب.. والروح والجودة حاضران
التشكيل – وادي يقود هجوم الجيش.. وتبديلات في الاتحاد السكندري
مدرب جمهورية شبين لـ في الجول: لاعبو الفريق رفضوا التدريب بسبب المستحقات
عودة بعد غياب والأصغر في الموسم.. أسوان يقهر المحلة في ملعبه
السادس على التوالي.. أوباما يشارك في انتصار الحزم على هجر بـ الدرجة الثانية السعودية
الأكثر مشاهدة
1
ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك
2
خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي
3
إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة
4
بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور