أبرز صور خسارة الزمالك أمام الترجي

تعادل سلبي جديد في أبرز صور المصري وبيراميدز

تعادل سلبي وركلة جزاء مهدرة ضمن أبرز صور المقاولون وفيوتشر

أبرز صور تعادل فيوتشر ضد بيراميدز

أبرز صور من انتصار الهلال على الأهلي في أبطال إفريقيا