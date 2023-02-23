عودة في الشوط الثاني ضمن أبرز صور مانشستر يونايتد وبرشلونة

احتفال لوكاكو في أبرز صور انتصار إنتر على بورتو

احتفالات كبيرة في أبرز صور فوز نابولي على فرانكفورت

احتفال صلاح وأجواء نارية في أبرز صور أول أهداف إمام عاشور في الدوري الدنماركي