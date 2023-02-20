أمم إفريقيا تحت 20 عاما | زيارة وزير الرياضة وروي فيتوريا لمنتخب الشباب

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 22:29

أمم إفريقيا تحت 20 عاما | زيارة وزير الرياضة وروي فيتوريا لمنتخب الشباب
وزارة الشباب والرياضة منتخب مصر للشباب روي فيتوريا
نرشح لكم
أبرز صور تعادل فيوتشر ضد بيراميدز أبرز صور من انتصار الهلال على الأهلي في أبطال إفريقيا صراعات قوية في أبرز صور تعادل المريخ والزمالك 3 أهداف ضمن أبرز صور بيراميدز وإنبي دوري أبطال إفريقيا - بعثة الزمالك تغادر القاهرة إلى ليبيا لمواجهة المريخ ثلاثة أهداف وركلة ضائعة في أبرز صور مباراة سموحة مع الزمالك أبرز صور فوز سيراميكا كليوباترا على المصري أبرز صور تعادل فيوتشر مع كارا بطل توجو في الكونفدرالية
أخر الأخبار
تخفيض في سقف رواتب برشلونة.. الدوري الإسباني يعلن التعديلات الجديدة 6 دقيقة | الدوري الإسباني
مانولوفيتش: الاتحاد لا يتأثر بالغيابات.. وهذا سبب الفوز القاتل على الداخلية 18 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب تونس يكشف لـ في الجول حقيقة إصابة كريستو 33 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر مودريتش - حديث غامض عن التجديد.. وهل طالبه ريال مدريد بالاعتزال الدولي 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أمم إفريقيا تحت 20 عاما - وزير الرياضة وفيتوريا يزوران معسكر مصر قبل مواجهة نيجيريا 49 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الأهلي يهزم مصافي الشمال العراقي في بداية البطولة العربية 51 دقيقة | رياضات أخرى
الدوري المصري - رباعي الأحمر السابق على رأس قائمة أسوان لمواجهة الأهلي 56 دقيقة | الكرة المصرية
الهلال يتجاوز نجمه ومدربه السابق ويواصل حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا 56 دقيقة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية