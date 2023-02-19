هدف ليفاندوفسكي ضمن أبرز صور فوز برشلونة على قادش

احتفالات متأخرة في صور فوز ريال مدريد على أوساسونا

احتفالات في أبرز صور فوز ريال مدريد على إلتشي

هدف بيدري في أبرز صور فوز برشلونة على جيرونا

هدف كريم بنزيمة في أبزر صور ريال مدريد ضد أتليتك بلباو

تألق جافي في أبرز صور فوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو السوبر