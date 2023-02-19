تعادل سلبي لمنتخب مصر للشباب أمام موزمبيق

الأحد، 19 فبراير 2023 - 18:35

تعادل سلبي لمنتخب مصر للشباب أمام موزمبيق
أمم إفريقيا للشباب منتخب مصر للشباب مصر تحت 20 عاما
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