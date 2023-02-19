احتفال معتاد في أبرز صور انتصار مانشستر يونايتد على ليستر
الأحد، 19 فبراير 2023 - 17:49
أبرز صور من انتصار مانشستر يونايتد على ليستر سيتي بثلاثية دون رد في ملعب أولد ترافورد في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.
نرشح لكم
بكاء نيمار في أبرز صور فوز سان جيرمان على ليل احتفالات متأخرة في صور فوز ريال مدريد على أوساسونا ثلاثية متنوعة ضمن أبرز صور إنتر وأودينيزي هدف واحد يكفي ضمن أبرز صور ميلان ومونزا احتفالات وطرد غريب في صور فوز ليفربول على نيوكاسل احتفالات خرافية في صور فوز أرسنال الملحمي أمام أستون فيلا صاروخ بعد 10 دقائق ضمن أبرز صور ظهور إمام عاشور الأول مع ميتيلاند 4 أهداف مجنونة في أبرز صور تعادل برشلونة ومانشستر يونايتد