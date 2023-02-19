احتفال معتاد في أبرز صور انتصار مانشستر يونايتد على ليستر

الأحد، 19 فبراير 2023 - 17:49

أبرز صور من انتصار مانشستر يونايتد على ليستر سيتي بثلاثية دون رد في ملعب أولد ترافورد في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.
مانشستر يونايتد ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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