بكاء نيمار في أبرز صور فوز سان جيرمان على ليل

احتفال صلاح وأجواء نارية في أبرز صور أول أهداف إمام عاشور في الدوري الدنماركي

احتفال معتاد في أبرز صور انتصار مانشستر يونايتد على ليستر

احتفالات متأخرة في صور فوز ريال مدريد على أوساسونا

احتفالات وطرد غريب في صور فوز ليفربول على نيوكاسل

صاروخ بعد 10 دقائق ضمن أبرز صور ظهور إمام عاشور الأول مع ميتيلاند