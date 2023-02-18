أبرز صور من انتصار الهلال على الأهلي في أبطال إفريقيا

السبت، 18 فبراير 2023 - 16:01

أبرز صور من لقاء الهلال والأهلي الذي أقيم في ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا والذي انتهى بفوز الفريق السوداني بهدف دون رد.
الهلال الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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