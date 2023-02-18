أبرز صور من انتصار الهلال على الأهلي في أبطال إفريقيا
السبت، 18 فبراير 2023 - 16:01
أبرز صور من لقاء الهلال والأهلي الذي أقيم في ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا والذي انتهى بفوز الفريق السوداني بهدف دون رد.
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