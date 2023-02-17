صراعات قوية في أبرز صور تعادل المريخ والزمالك

أبرز صور من لقاء المريخ والزمالك الذي أقيم في ملعب شهداء بنينا في ليبيا في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.