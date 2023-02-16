4 أهداف مجنونة في أبرز صور تعادل برشلونة ومانشستر يونايتد
الخميس، 16 فبراير 2023 - 20:20
أبرز صور من تعادل برشلونة ومانشستر يونايتد إيجابيا بهدفين لكل منهما في ملعب كامب نو في ذهاب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.
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