4 أهداف مجنونة في أبرز صور تعادل برشلونة ومانشستر يونايتد

الخميس، 16 فبراير 2023 - 20:20

أبرز صور من تعادل برشلونة ومانشستر يونايتد إيجابيا بهدفين لكل منهما في ملعب كامب نو في ذهاب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.
مانشستر يونايتد برشلونة الدوري الأوروبي
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