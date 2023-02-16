3 أهداف ضمن أبرز صور بيراميدز وإنبي

صراعات قوية في أبرز صور تعادل المريخ والزمالك

دوري أبطال إفريقيا - بعثة الزمالك تغادر القاهرة إلى ليبيا لمواجهة المريخ

ثلاثة أهداف وركلة ضائعة في أبرز صور مباراة سموحة مع الزمالك

أبرز صور فوز سيراميكا كليوباترا على المصري

أبرز صور تعادل فيوتشر مع كارا بطل توجو في الكونفدرالية

غضب فيريرا في أبرز صور خسارة الزمالك أمام شباب بلوزداد

بعثة ريال مدريد تصل إلى المغرب استعدادا لمواجهة الأهلي

ثلاثة أهداف واحتفالات قوية في أبرز صور مباراة فاركو مع الزمالك