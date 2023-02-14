رفض الاحتفال وصراعات بدنية في أبرز صور فوز بايرن على سان جيرمان
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 23:33
أبرز صور من مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ التي أقيمت في ملعب حديقة الأمراء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بهدف دون رد.
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