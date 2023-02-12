أبرز صور فوز سيراميكا كليوباترا على المصري

أبرز صور تعادل فيوتشر مع كارا بطل توجو في الكونفدرالية

غضب فيريرا في أبرز صور خسارة الزمالك أمام شباب بلوزداد

بعثة ريال مدريد تصل إلى المغرب استعدادا لمواجهة الأهلي

ثلاثة أهداف واحتفالات قوية في أبرز صور مباراة فاركو مع الزمالك