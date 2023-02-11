ثمانية أهداف في أبرز صور مباراة الهلال وريال مدريد

السبت، 11 فبراير 2023 - 22:15

ثمانية أهداف في أبرز صور مباراة الهلال وريال مدريد
ريال مدريد الهلال كأس العالم للأندية
نرشح لكم
ميسي x رونالدو في أبرز صور فوز باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض إثارة لن تُنسى في أبرز صور العراق وعمان بنهائي خليجي 25 حماس في أبرز صور فوز العراق على قطر في خليجي 25 خليجي 25 - أبرز صور خماسية العراق وتأهل عمان أمام السعودية احتفال النابت في أبرز صور مباراة السعودية والنابت حضور جماهيري كبير في أبرز صور مباراة العراق وعُمان الظهور الأول لـ رونالدو في تدريبات النصر السعودي استقبال ملكي لمنتخب المغرب
أخر الأخبار
الخامس بالخماسية.. ريال مدريد بطل كأس العالم للأندية على حساب الهلال 3 دقيقة | كأس العالم للأندية
أكثر من حصل على أخطاء.. محمد شحاتة رجل مباراة طلائع الجيش والداخلية 23 دقيقة | الكرة المصرية
للمرة الثانية.. رامي صبري رجل مباراة فاركو والبنك الأهلي 36 دقيقة | الكرة المصرية
لن يعتزل التدريب.. فالفيردي ينقذ أنشيلوتي ويعانقه في نهائي كأس العالم للاندية 47 دقيقة | كأس العالم للأندية
كرة طائرة - الأهلي ينتصر على الزمالك في كأس السوبر المصري 53 دقيقة | رياضات أخرى
سون عن رباعية ليستر: درس كبير يجب أن نتعلم منه ساعة | الدوري الإنجليزي
الثالث على التوالي.. نيوكاسل يواصل إهدار النقاط ويتعادل مع بورنموث في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
تروسار: يجب أن نقلب الأوضاع أمام مانشستر سيتي.. وهذا ما ينتقص من سعادتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 2 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم 3 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 4 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (0) (1) شباب بلوزداد.. هزيمة صادمة