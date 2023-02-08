احتفالات بيضاء وأخرى حمراء في صور لقاء مانشستر يونايتد وليدز

أبرز صور من مباراة مانشستر يونايتد وليدز التي أقيمت في ملعب أولد ترافورد والمؤجلة من ثامن جولات الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.