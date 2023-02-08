احتفالات بيضاء وأخرى حمراء في صور لقاء مانشستر يونايتد وليدز
الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 23:25
أبرز صور من مباراة مانشستر يونايتد وليدز التي أقيمت في ملعب أولد ترافورد والمؤجلة من ثامن جولات الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
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