احتفالات بيضاء وأخرى حمراء في صور لقاء مانشستر يونايتد وليدز

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 23:25

أبرز صور من مباراة مانشستر يونايتد وليدز التي أقيمت في ملعب أولد ترافورد والمؤجلة من ثامن جولات الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
مانشستر يونايتد ليدز الدوري الإنجليزي
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