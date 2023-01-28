هدف بيدري في أبرز صور فوز برشلونة على جيرونا

السبت، 28 يناير 2023 - 18:15

هدف بيدري في أبرز صور فوز برشلونة على جيرونا
جيرونا برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
إثارة وفرحة لاعبي ريال مدريد بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك هدف قاتل في أبرز صور فوز دورتموند على ماينز 4 أهداف ضمن أبرز صور فوز لاتسيو على ميلان خمسة أهداف وإثارة كبيرة في أبرز صور مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد إثارة في أبرز صور تعادل لايبزج أمام بايرن ميونيخ انهيار في أبرز صور فوز ريال مدريد على فياريال ميسي x رونالدو في أبرز صور فوز باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض أبرز صور فوز إنتر على ميلان في السوبر الإيطالي
أخر الأخبار
في الجول يكشف قيمة انتقال قندوسي إلى الأهلي.. وشرط في العقد 51 ثاتيه | الكرة المصرية
بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يخسر للمرة الأولى منذ سبتمبر 10 دقيقة | المحترفون
تشكيل بايرن - ساني وكومان على الجناحين في مواجهة بطل الدوري الأوروبي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف - لماذا تعاقد الأهلي مع القندوسي رغم توافر لاعبي الوسط 28 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يعلن ضم قندوسي من وفاق سطيف 36 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل إنتر - ليس لوكاكو.. شريك آخر لـ مارتينيز في مواجهة كريمونيسي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - غائبان فقط.. القوة الهجومية كاملة لمواجهة سيراميكا ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي.. القنوات الناقلة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك