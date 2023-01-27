أبرز صور خسارة مصر أمام ألمانيا في كأس العالم لكرة اليد

كرة يد - انتصار مصري وتألق هنداوي في أبرز صور مباراة مصر والبحرين

دعم جماهيري في صور فوز مصر على المغرب ببطولة العالم لكرة اليد

تألق الفراعنة في صور فوز مصر على كرواتيا في بطولة العالم لكرة اليد