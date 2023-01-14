صرخة برونو واحتفال راشفورد في أبرز صور انتصار مانشستر يونايتد على سيتي
السبت، 14 يناير 2023 - 16:35
أبرز صور من انتصار مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي اليوم السبت في ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي بهدفين لهدف.
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