صرخة برونو واحتفال راشفورد في أبرز صور انتصار مانشستر يونايتد على سيتي

السبت، 14 يناير 2023 - 16:35

أبرز صور من انتصار مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي اليوم السبت في ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي بهدفين لهدف.
مانشستر يونايتد مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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