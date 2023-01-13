تألق الفراعنة في صور فوز مصر على كرواتيا في بطولة العالم لكرة اليد

الجمعة، 13 يناير 2023 - 22:42

تألق الفراعنة في صور فوز مصر على كرواتيا في بطولة العالم لكرة اليد
كرواتيا مصر بطولة العالم لكرة اليد
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