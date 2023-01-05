هدف محرز وإصابات في أبرز صور فوز مانشستر سيتي على تشيلسي

الخميس، 05 يناير 2023 - 23:36

أبرز صور من فوز مانشستر سيتي بهدف دون رد على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج اليوم الخميس في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.
تشيلسي مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
رصاصة فاتي في أبرز صور فوز برشلونة الصعب على إنترسيتي صبغة جريزمان في أبرز صور فوز أتليتكو مدريد على أوفييدو صرخة ميليك في أبرز صور فوز يوفنتوس القاتل على كريمونيزي احتفالات الجماهير في صور فوز ميلان على ساليرنيتانا الظهور الأول لـ رونالدو في تدريبات النصر السعودي هدفان وإثارة في أبرز صور مباراة نوتنجهام ضد تشيلسي صرخة هالاند وهدف رائع في أبرز صور تعادل مانشستر سيتي وإيفرتون هدف راشفورد وتألق جوزيه سا في صور انتصار مانشستر يونايتد على ولفرهامبتون
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري.. القنوات الناقلة والمعلق 2 ساعة | الكرة المصرية
بيتيس يواصل حملة الدفاع عن اللقب ويقهر أبناء "الجزيرة السياحية" في كأس إسبانيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام المصري.. القنوات الناقلة والمعلق 3 ساعة | الكرة المصرية
استغل تعثر أرسنال جيدا.. سيتي يهزم تشيلسي المصاب 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
سمير فكري: كنا أفضل من الزمالك.. والمصري يريدني منذ تواجدي في الدرجة الثانية 3 ساعة | الكرة المصرية
راتاتوي.. سبورتنج لشبونة يطبخ صفقة أرجنتينية شتوية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
رضا شحاتة: قبل هدف الزمالك كنت أشعر أن المباراة انتهت 3 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: بدأنا التفاوض مع ريو أفي لاستعارة يعقوبو 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 4 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك