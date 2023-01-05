هدف محرز وإصابات في أبرز صور فوز مانشستر سيتي على تشيلسي
الخميس، 05 يناير 2023 - 23:36
أبرز صور من فوز مانشستر سيتي بهدف دون رد على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج اليوم الخميس في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.
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