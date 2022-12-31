صرخة هالاند وهدف رائع في أبرز صور تعادل مانشستر سيتي وإيفرتون
السبت، 31 ديسمبر 2022 - 18:22
أبرز صور تعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون إيجابيا بهدف لمثله في ملعب الاتحاد اليوم السبت في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.
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