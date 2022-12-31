هدف راشفورد وتألق جوزيه سا في صور انتصار مانشستر يونايتد على ولفرهامبتون

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 15:22

أبرز صور من انتصار مانشستر يونايتد على ولفرهامبتون اليوم السبت في ملعب مولينيكس بهدف دون رد في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.
ولفرهامبتون مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
فرحة راشفورد في أبرز صور يونايتد ضد نوتينجهام هدف صلاح وتألق دي بروين في أبرز صور فوز مانشستر سيتي على ليفربول دموع وفرحة تاريخية في صور فوز الأرجنتين على فرنسا بنهائي كأس العالم بطولة ليفاكوفيتش في أبرز صور مباراة اليابان وكرواتيا عناق جيرو ومبابي في دهس فرنسا لـ بولندا احتفال ديباي المعتاد في صور فوز هولندا على أمريكا انتفاضة اليابان في أبرز صور مباراتها ضد إسبانيا (كأس العالم) صرخات إفريقية في أبرز صور التعادل المجنون بين الكاميرون وصربيا
أخر الأخبار
لاهوز يخطف الأضواء مجددا.. 14 بطاقة وركلة جزاء في تعادل برشلونة مع إسبانيول 9 دقيقة | الدوري الإسباني
تسبب في ركلة جزاء.. ماذا قدم طارق حامد ضد أبها 22 دقيقة | المحترفون
دقة تمريرات ومحاولة وحيدة.. ماذا قدم حجازي ضد أبها 34 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0) - (0) إيفرتون.. التعادل مستمر 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
من التأديب إلى الإنقاذ.. راشفورد يقود يونايتد لإسقاط ولفرهامبتون بصعوبة 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بدون هزيمة.. طارق حامد وحجازي يقودان اتحاد جدة لوصافة الدوري السعودي 51 دقيقة | المحترفون
تشكيل مانشستر سيتي – جريليش وهالاند ومحرز أساسيون ضد إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – أفري يتلقى عرضا من زيورخ السويسري وسط مراقبة الأهلي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 الرياضية: تمت صفقة القرن.. النصر يتعاقد مع رونالدو