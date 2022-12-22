هدف صلاح وتألق دي بروين في أبرز صور فوز مانشستر سيتي على ليفربول
الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 23:58
أبرز صور من انتصار مانشستر سيتي على ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب الاتحاد في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
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