هدف صلاح وتألق دي بروين في أبرز صور فوز مانشستر سيتي على ليفربول

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 23:58

أبرز صور من انتصار مانشستر سيتي على ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب الاتحاد في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
ليفربول مانشستر سيتي صلاح كأس الرابطة الإنجليزية
نرشح لكم
هدف صلاح وتألق دي بروين في أبرز صور فوز مانشستر سيتي على ليفربول دموع وفرحة تاريخية في صور فوز الأرجنتين على فرنسا بنهائي كأس العالم بطولة ليفاكوفيتش في أبرز صور مباراة اليابان وكرواتيا عناق جيرو ومبابي في دهس فرنسا لـ بولندا احتفال ديباي المعتاد في صور فوز هولندا على أمريكا انتفاضة اليابان في أبرز صور مباراتها ضد إسبانيا (كأس العالم) صرخات إفريقية في أبرز صور التعادل المجنون بين الكاميرون وصربيا صدامات عنيفة في أبرز صور تعادل إسبانيا وألمانيا
أخر الأخبار
سجل هدفا.. ماذا قدم صلاح ضد مانشستر سيتي 4 دقيقة | المحترفون
في قمة الـ5 أهداف.. سيتي ونونيز يقهران ليفربول ويقصيانه من كأس الرابطة 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
راديو مونت كارلو يكشف خطة نابولي للتفوق في صراع ضم أوناحي 22 دقيقة | ميركاتو
تألق دفاعي.. ماذا قدم طارق حامد أمام الشباب 22 دقيقة | المحترفون
ركلات الجزاء في كل مكان.. ماذا قدم أحمد حجازي أمام الشباب 29 دقيقة | المحترفون
حجازي مغناطيس ضربات الجزاء.. اتحاد جدة يجتاز الشباب بركلات الترجيح 36 دقيقة | الوطن العربي
الاتحاد الفرنسي يطالب فيفا بمعاقبة مارتينيز على "التجاوزات" ضد مبابي 58 دقيقة | قطر 2022
رقمان تاريخيان لـ صلاح بهدفه في مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب 4 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة