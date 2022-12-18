دموع وفرحة تاريخية في صور فوز الأرجنتين على فرنسا بنهائي كأس العالم

أبرز صور من تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ بعد الفوز على فرنسا في ملعب لوسيل في النهائي بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما.