دموع وفرحة تاريخية في صور فوز الأرجنتين على فرنسا بنهائي كأس العالم
الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 17:02
أبرز صور من تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ بعد الفوز على فرنسا في ملعب لوسيل في النهائي بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما.
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