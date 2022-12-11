فرحة خالد قمر في صور فوز طلائع الجيش على المصري

هدفان وقتال كبير في أبرز صور تعادل سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي

احتفالات قوية في أبرز صور فوز الزمالك على طلائع الجيش