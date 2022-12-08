هدفان وقتال كبير في أبرز صور تعادل سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي
الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 19:38
أبرز صور تعادل سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بهدف لمثله في استاد القاهرة في سادس جولات الدوري.
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