هدفان وقتال كبير في أبرز صور تعادل سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 19:38

أبرز صور تعادل سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بهدف لمثله في استاد القاهرة في سادس جولات الدوري.
الدوري المصري الإسماعيلي سيراميكا كليوباترا
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