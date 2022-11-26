حضور جماهيري غفير ضمن صور مباراة تونس وأستراليا

إثارة وحماس في أبرز صور مباراة إنجلترا ضد أمريكا (كأس العالم)

هدف مبكر وآخر تاريخي ضمن أبرز هولندا والإكوادور

هدف تاريخي غير كافي في أبرز صور هزيمة قطر ضد السنغال