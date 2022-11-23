سباعية تاريخية وأهداف جميلة في اكتساح إسبانيا لكوستاريكا

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 20:06

أبرز صور من انتصار إسبانيا على كوستاريكا بسباعية دون رد في ملعب الثمامة في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
إسبانيا كوستاريكا كأس العالم
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