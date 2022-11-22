جيرو التاريخي ولعنة الإصابات في أبرز صور فوز فرنسا على أستراليا
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 22:53
جيرو الهداف التاريخي لفرنسا مع تيري هنري ولعنة الإصابات تطارد الديوك والضحية هو لوكاس هيرنانديز في أبرز صور فوز فرنسا على أستراليا بأربعة أهداف لهدف في ملعب الجنوب في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
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