سيطرة تونسية في تعادل نسور قرطاج مع الدنمارك

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 18:28

أبرز صور تعادل تونس والدنمارك سلبيا بدون أهداف في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الثالثة ف ملعب المدينة التعليمية.