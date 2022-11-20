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أجواء خيالية في حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر
الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 18:04
أجواء خيالية في حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر
أجواء خيالية في حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر
قطر
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أجواء خيالية في حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر
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