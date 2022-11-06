اعتزال بيكيه في أبرز صور مباراة برشلونة وألميريا

صدمة في أبرز صور تعادل ريال مدريد أمام جيرونا

احتفالية فالفيردي ضمن صور ريال مدريد ضد إلتشي

احتفالات مميزة في صور فوز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو