احتفالات كثيرة في أبرز صور انتصار خماسي لريال مدريد على سيلتيك
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 21:34
أبرز صور انتصار ريال مدريد على سيلتيك بخمسة أهداف لهدف اليوم الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
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