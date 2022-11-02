احتفالات كثيرة في أبرز صور انتصار خماسي لريال مدريد على سيلتيك

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 21:34

أبرز صور انتصار ريال مدريد على سيلتيك بخمسة أهداف لهدف اليوم الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
ريال مدريد سيلتيك دوري أبطال أوروبا
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