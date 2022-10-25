ثنائية كوفاسيتش وهافرتز تقود تشيلسي إلى دور الـ16

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 20:52

ثنائية كوفاسيتش وهافرتز تقود تشيلسي إلى دور الـ16
تشبلسي دوري أبطال أوروبا. سالزبورج
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