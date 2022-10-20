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أبرز صور مباراة أرسنال وآيندهوفن في الدوري الأوروبي

احتفالية فالفيردي ضمن صور ريال مدريد ضد إلتشي

فوز بنزيمة وحضور زيدان ضمن أبرز صور حفل الكرة الذهبية

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